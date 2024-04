Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für Satiriker ist die gegenwärtige Realsatire kaum noch zu toppen, meint der Kabarettist Vince Ebert. In seinem Programm „Vince of Change“ gelingt es ihm dennoch. 25 Jahre wissenschaftlich basierte Comedy-Bühnenerfahrung hat der Diplom-Physiker vor dem begeisterten Publikum in der ausverkauften Speyerer Stadthalle ausgebreitet.

Wie es schon der Programmtitel sagt, geht es um Veränderung. Der von Ebert und der der Welt. In einem Vierteljahrhundert ist viel passiert, hat sich viel entwickelt. „Leider nicht nur