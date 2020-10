Die geltende Corona-Verordnung macht einen Spielplan im Kulturhaus Pumpwerk Hockenheim so gut wie unmöglich. Um die Kultur in der Stadt aber nicht brachliegen zu lassen, sind die Stadthalle Hockenheim und das Pumpwerk eine Kooperation eingegangen. Die Räume der Stadthalle stehen der Kleinkunstbühne für zur Verfügung. Am Freitag, 16. Oktober, um 20 Uhr kommt Friedemann Weise mit „Bingo“ in die Stadthalle. Beim Kartenkauf müssen Kontaktinformationen hinterlassen werde. Einlass ist um 19 Uhr. Karten sind unter http://www.pumpwerk-hockenheim.de, Mailto: pumpwerk@pobox.com und unter der Ticket-Hotline 06205 922625 im erhältlich.