Der Weltladen Speyer veranstaltet aus Anlass seines 35-jährigen Jubiläums eine Kabarett-Veranstaltung mit Anny Hartmann mit ihrem Programm „NoLobby is perfect“ am Donnerstag, 17. September, im Paradiesgarten bei der Dreifaltigkeitskirche in Speyer. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Als Diplom-Volkswirtin besitzt Anny Hartmann das Handwerkszeug wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Diese bereitet Anny Hartmann amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Oder wie es eine Zuschauerin formulierte: „Sie haben uns das erklärt, als ob wir Vier-Jährige wären, ohne dass wir uns dabei wie Vier-Jährige gefühlt haben.“

Wer Anny Hartmann live sieht, kann sich ein paar Semester VWL-Studium ersparen.

Karten gibt es unter Telefon 0231 917 22 90 oder http://www.proticket.de/anny-paradies.