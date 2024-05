Im Juni treffen sich queere und Regenbogen-Familien zum ersten Mal im „Haus der Familie“ des ehemaligen Vereins Kontakte für Eltern und Kinder in Speyer (K.e.k.s.). Das haben Vorstände des heutigen K.e.k.s.-plus-Fördervereins mitgeteilt.

7506 Eltern und Kinder haben K.e.k.s. demnach im vergangenen Jahr besucht, wurde im städtischen Jugendhilfeausschuss berichtet. Im Jahr davor seien es noch knapp 4000 gewesen, berichtete die städtische Hausleiterin Lisa Fedun von einem deutlichen Plus. Die höchste Resonanz sei im „Papa-Treff“ zu beobachten.

Familien-, Baby- und Kleinkindcafé, Alleinerziehenden-, Mehrlings- und Papa-Treffs bietet K.e.k.s. unter anderem an. Dazu kommt ein „Pinocchio-Treff“ für Familien mit behinderten Kindern. 2001 hat sich der Verein gegründet, 2021 wurde er aufgelöst. Die Stadt hat die Trägerschaft der Einrichtung mit Sitz in der Quartiersmensa „Q+H“ in Speyer-West übernommen und beschäftigt eine hauptamtliche Koordinationskraft zur Organisation und Entwicklung des pädagogischen Angebots. Honorarkräfte und Ehrenamtliche des Ende 2021 gegründeten Fördervereins unterstützen und begleiten die K.e.k.s.-Arbeit.

Die städtische Übernahme hat eine Erweiterung des Angebots in der Familienbildung ermöglicht. In der alten Vereinsform waren die finanziellen, personellen sowie organisatorischen Belastungen der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder zu groß geworden, zumal es in der Führungsriege des Vereins mehrfach zu (Generations-)Wechseln gekommen war.