Am Montag ist die renommierte Speyerer Künstlerin Elisabeth Mack-Usselmann im Alter von 93 Jahren in ihrer Heimatstadt gestorben. Das hat am Dienstag der Römerberger Winfried Sommer mitgeteilt. Er erinnert daran, dass Mack-Usselmann als letzte Meisterschülerin des Brücke-Malers Erich Heckel „nicht nur die künstlerische Tradition dieser bedeutenden Künstlergruppe repräsentiert und diese Tradition im besten Sinne weitergeführt“ hat, sondern darüber hinaus als Kunsterzieherin am Edith-Stein-Gymnasium auch Generationen Speyerer Gymnasiastinnen künstlerisch gebildet und erzogen habe.

Winfried Sommer verfügt, wie er informiert, seit geraumer Zeit über eine Generalvollmacht zur Vertretung von Mack-Usselmann. Aus dieser Funktion heraus habe er die Initiative zur Gründung der „Mack-Stiftung“ ergriffen. Der Gründungsprozess sei noch nicht abgeschlossen. Die Beerdigung der verstorbenen Malerin sei derzeit für Donnerstag, 14. Januar, in Römerberg, ihrem letzten Wohnort, geplant.