Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer mit ihrem Projekt Speyer.Kultur.Support auch nach Weihnachten weiter an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Tommi Alfter ist Bühnenbildner und Festivalorganisator, gemeinsam mit Philipp Jester leitet er das Projekt Botschaft Transit im Kulturhof Flachsgasse. Alfter ist seit 21 Jahren in der Branche. Als selbständiger Schreiner habe die Krise für ihn zwei Gesichter. „Auf der einen Seite sind mir Aufträge weggebrochen, da einigen Künstlern, für die ich arbeite, einfach das Geld gefehlt hat, um die Arbeiten ausführen zu lassen. Auf der anderen Seite haben sich durch die Flexibilität, die man als Solo-Selbständiger hat, alte Engagements wieder aktivieren lassen. Ich habe auch große Unterstützung durch eine Fülle kleinerer Aufträge erfahren“. sagt er.

Von öffentlichen Hilfspaketen habe Alfter nicht profitiert. „Ich habe durch meine Steuerberaterin erfahren, dass ich zwei Prozentpunkte zu viel verdient habe, um Förderung zu erhalten“, teilt er mit. Mit Blick auf die nähere Zukunft denke Alfter, dass es „für alle Veranstalter schwierig ist und bleiben wird, alle Maßnahmen an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Solo-Selbständigen in der Kulturbranche wird es kaum möglich sein, kleinere Veranstaltungen ohne großen Aufwand zu planen und durchzuführen. Damit wird ein wichtiger Teil der Kulturlandschaft einfach unter den Tisch fallen“.

Alfters Sorge gelte vor allem den „unzähligen Firmen, die sich auf mittelgroße Veranstaltungen konzentriert haben und sehr viel Geld in Technik und Ausrüstung investiert haben. Sie haben Angestellte, die in eine ungewisse Zukunft schauen“. Von der Politik fordert er „ab vorgestern ein Umdenken im Umgang mit der Relevanz von Kultur und Kulturarbeit. Ich erwarte eine grundlegende Debatte über die Konsumierbarkeit von Kultur sowie den Offenbarungseid, dass wir ohne Kunst und Kultur in all ihren Erscheinungsformen am besten alle ganz still sind“.

Dajana Sperlich ist Schauspielerin. Seit 21 Jahren ist sie in der Branche. „Wir erleben diese Zeit im Märchentheater Sperlich als stetigen Überlebenskampf in unserem Beruf, geprägt von Hoffnungslosigkeit, aber auch immer wieder getrieben von künstlerischen Ideen, die uns Kraft und Hoffnung geben“, sagt sie.

Nur bedingt sei die Schauspielerin in den Genuss der Hilfspakete gekommen. „Es funktioniert für uns nur bedingt. Wir haben etwas Novemberhilfe erhalten. Ansonsten haben wir seit März 2020 keine Einnahmen“, informiert sie. Beim Blick in die Zukunft kommen bei der jungen Frau Sorgen auf: „Man will nicht nachdenken. Ich versuche dennoch positiv zu denken. Wer keinen eisernen Willen hat, wird untergehen. Geduld ist in dieser schwierigen Zeit sehr wichtig.“

Dajana Sperlich plädiert dafür, der Kultur wieder mehr Gewicht in der Gesellschaft zu geben. „Nicht relevant zu sein tut weh! Wir bringen Literatur auf die Bühne. Deutschland ist für seine kulturellen Errungenschaften, seine Musiker und Komponisten, berühmt. Ein Land ohne Kunst ist ein Land ohne Seele“, teilt sie mit. „Wir wünschen uns weitergehende Hilfen, bis wir wieder auftreten dürfen“, fügt die Schauspielerin hinzu.

Alex Franken ist Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer. Seit 21 Jahren ist er in der Branche, unter anderem bei der Band Fine R.I.P. Als im ersten großen Lockdown Konzerte und ähnliche Veranstaltungen untersagt wurden, sei für Franken „nur noch privater Schlagzeugunterricht“ als Betätigungsfeld übriggeblieben, was etwa ein Drittel seiner Einnahmen ausmache. Bei den meisten Schülern habe er auf Online-Unterricht umgestellt.

„Mein Problem war, dass meine Schlagzeugschule in der Halle 101 war, die dann zum Corona-Abstrichzentrum umfunktioniert wurde. Ab dem Zeitpunkt konnte ich dort nicht mehr unterrichten, was mich bisher zusätzlich 900 Euro an unnötigen Mietausgaben kostete“, teilt der Musiker mit. Die Hygieneregeln begrüßt er. „Ich selbst fühle mich dabei, gerade im Unterricht, viel sicherer. Es ist nur schade, dass die Hilfe für Musiker und die Kulturszene so kompliziert ist.“ Aktuell unterrichte er im Proberaum seiner Band Fine R.I.P., in dem genug Platz sei, um mit getrennten Lehrer-Schüler-Schlagzeugen und Plexiglaswänden zu arbeiten.

In Bezug auf öffentliche Hilfspakete sei er mit Anträgen zurückhaltend gewesen. „Zum Glück bin ich ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich habe komplett die Finger davon gelassen als befreundete Musiker, unter anderem aus Köln, mich anriefen, dass sie alles zurückzahlen müssen, da sie nachträglich doch durch das Raster gefallen sind“, so Franken.

„Die Musikszene wird sich irgendwie selbst retten und wiederaufbauen, doch andere aus der Politik werden sich dafür auf die Schulter klopfen, wie gut es doch ausging und wie gut die Hilfen waren“, findet der Musiker. Mit Erspartem, durch die Auflösung von Altersvorsorgeverträgen und durch die Hilfe von Familie, Verwandten oder Bekannten hielten sich gerade viele Künstler über Wasser. „Ich befürchte, dass viele professionelle Musiker auf der Strecke bleiben. Was bedeutet, dass danach die ganzen Hobbybands, die das nur zum Spaß an der Freude machen und für 2,50 Euro fünf Stunden spielen, den Markt zerstören und sich gegenseitig unterbieten werden“, erwartet er.

„Da alle Clubs genauso leiden wie wir, wird es die Clubszene erstmal so nicht mehr geben“, sieht Franken schwarz. Von weiteren, künftigen Hilfspaketen erwarte er nicht viel. Die Antragstellung sei in der Regel zu kompliziert und – vor allem – passten sie nicht zur Situation der meisten Künstler. „Regional, ja! Speyer, zum Beispiel, ist sehr bemüht, etwas für die Künstler und die Kultur zu tun und diese zu unterstützen. Dafür ein dickes Dankeschön!“

Cornelia Benz ist Gästeführerin und seit 16 Jahren in der Branche. „Die erste Welle traf die Gästeführer von Speyer in einer tourismusschwachen Zeit“, blickt sie zurück. Daher sei der erste Lockdown zunächst nicht besonders spürbar gewesen. Alsbald folgten jedoch schon Stornierungen fürs Spätjahr, wie sie sich erinnert. Letztlich seien vor allem ausländische Gäste ausgeblieben.

„Seitens der Stadt wurden im ersten Lockdown Konzepte erarbeitet, wie wir nach den ersten Lockerungen unter Hygienebedingungen wieder Gäste in Speyer begrüßen können“, teilt Benz mit. „Audio-Systeme wurden angeschafft, die Gruppengröße verkleinert, Maskenpflicht für beide Seiten eingeführt“ zählt sie auf. „Und dann ging es mit ersten Führungen wieder los“. Doch schon vor dem zweiten Lockdown seien dann die restlichen Buchungen storniert worden und das Leben der Gästeführer sei wieder „in den Dornröschenschlaf“ gefallen.

Der zweite Lockdown traf Benz zu Beginn ihrer Altersteilzeit. „Als Vorstand der IGS – Interessensgemeinschaft der Gästeführer Speyer mit derzeit 65 Mitgliedern – versuche ich unsere Homepage voranzutreiben, um damit endlich öffentlich auftreten zu können“, nennt die Branchenkennerin als eine der Aufgaben, der sie sich nun verstärkt widme.

Für Kollegen, die ihr Einkommen mit Gästeführungen im Sommer aufbesserten, sei 2020 ein sehr schwieriges Jahr, unterstreicht Benz. Die Tourist-Info habe dabei geholfen, dass Betroffene zwischen dem ersten und zweiten Lockdown als Aufsichtspersonen in Museen und kulturellen Einrichtungen eingebunden wurden. „Hilfe für unsere Mitglieder kam auch vom Bundesverband der Gästeführer Deutschlands, bei dem die IGS Mitglied ist“, sagt sie.

Für die vielfältigen Angebote der Kultur-Branche erhofft sich Benz eine größere Würdigung der Zuschauer und Zuhörer. Glücke dies, dann werde auch eine finanzielle Unterstützung seitens der Politik auf Akzeptanz treffen. „Kultur bereichert unser Leben, ist wichtig für das Gemeinwohl“, betont sie.