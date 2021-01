Mit seinen unter www.speyer.de/kulturgesichter und in Facebook vorgestellten Menschen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche beteiligt sich die Stadt Speyer an einer bundesweiten Initiative. Die RHEINPFALZ stellt die Kulturgesichter seit Anfang Dezember ebenfalls vor. Auf der Internetseite der Stadt gibt es die kompletten Interviews mit Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack.

Stefan „Hering“ Cerin ist ein musikalischer Tausendsassa, unter anderem auch Schlagzeuglehrer und seit 30 Jahren in der Branche. „Da ich in meiner Tätigkeit als solo-selbstständiger Musiker mit unter anderem kleinen flexiblen Band-Projekten, Unterrichtstätigkeit privat und als Honorarkraft an der Musikschule der Stadt Speyer, Dienstleister als Musiker und DJ im Event- und Unterhaltungsgeschäft sehr vielfältig aufgestellt bin, erlebe ich auch diese Zeit aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zugleich.“ Was vor der Krise manchmal als Manko empfunden werden konnte, also keines dieser Betätigungsfelder als einziges Standbein richtig groß ausgebaut zu haben oder ausbauen zu können, habe sich als Vorteil in der Krise erwiesen.

Im Frühjahr sei der Lockdown, eine allgemeine Ausgangsbeschränkung bei gleichzeitiger Stilllegung der Unterhaltungs- und Eventbranche, in manchen Kreisen geradezu romantisiert worden. „Klar, als Musiker bin ich oft und gerne allein mit meinem Instrument ... Und mit meinem ausgeprägten Interesse am musikalischen Weltgeschehen wurde und wird mir ja sowieso nie langweilig.“

Gesteigerte Digitalisierung

Auch habe er einmal mehr Zeit zum Üben gehabt, die er mit Blick auf die paar wenigen Auftritte, unter anderem dank Speyer.Kultur.Support im Sommer, gerne genutzt habe. „Der Unterricht wurde, so gut es ging, erstmal online abgehalten, was ganz spannend war/ist.“ Hier habe sich die Krise, auch dank des immensen Engagements von Musikschulleiter Bernhard Sperrfechter als Chance erwiesen, das Thema Digitalisierung im Bildungsbereich ernsthaft anzugehen und umzusetzen.

Viel zu tun hatte er vor dem zweiten Lockdown mit Projekten in Kitas. Damit habe er das Wegfallen der Konzerte ganz gut verschmerzen können. „Zudem durfte ich auch viel Solidarität erfahren, wenn zum Beispiel die Gage für (hoffentlich) nach 2021 verschobene Engagements mir schon im Voraus gezahlt wurde, oder Freunde und Bekannte mich spontan für eine Online-Feier als Entertainer gebucht haben und Musikerkolleg*innen, die im Haupterwerb einem gut bezahlten Brotjob nachgehen, großzügig auf ihren Anteil der Gage verzichtet haben.“

Geschockt durch Suizide

Auch bei den Gelegenheiten, zu denen die Gage sich teilweise oder ganz aus Spenden- und Hutgeld generiert, sei zu spüren gewesen, dass die Leute im Durchschnitt tiefer als sonst in ihren Geldbeutel greifen. Leider musste er auch erleben, dass bei zwei Kollegen die entstandene Belastung durch die Krise und das Wegfallen der Konzertsituation als wichtiges Lebenselixier und Ventil ein Fass zum Überlaufen gebracht und diese in den Suizid getrieben habe. „Das macht mich noch immer fassungslos und umso dankbarer, dass ich bislang glimpflich durch diese Krise gekommen bin.“

Als Hilfspakete habe er lediglich das Projektstipendium des Landes und die Soforthilfe der Stadt in Anspruch genommen. Die vielbeschworene unbürokratische Hilfe greife bei ihm nicht. Die in Aussicht gestellte Entschädigung von 75 Prozentdes Umsatzes aus künstlerischen Tätigkeiten für November stehe noch aus.

Krise als Kahlschlag?

Wenn diese Krise vorüber sein werde, sagt Cerin, werden wir wohl erst wirklich sehen, wer und was alles auf der Strecke geblieben sei. Da, wo Kultur auf ehrenamtlicher Basis stattfinde (Beispiel Zimmertheater Speyer) sei eventuell ein längerer Atem vorhanden, nichtsdestotrotz zehre auch hier die Krise an Kraft und Nerven. Die immense Energie, die in Hygienekonzepte und Organisation gesteckt wurde, habe am Ende nicht helfen können, den Betrieb wenigstens symbolisch vor einem Minipublikum aufrecht zu erhalten. Genauso gehe es auch vielen Gastronomen.

Ob sich die Krise in anderer Form als Kahlschlag auswirken werde, bleibe abzuwarten. Online-Angebote könnten vieles nicht ersetzten. Dies gelte besonders für Konzerte oder Clubs, die erst richtig durch die Atmosphäre vor Ort und das physische Erleben der Lautstärke und allem wirkten. „So macht auch ein Trommelkurs allein vor dem Laptop eben nur halb so viel Spaß wie gemeinsam in einem Raum mit vielen anderen. Das ist durch nichts zu ersetzen.“

Was erwartet der Musiker von der Politik für die Zeit nach Corona?„Radikalere Denkansätze und bedingungsloses Grundeinkommen jetzt!“ Anstatt Milliarden-Hilfspakete zu schnüren und am Ende doch wieder nur mehr Unzufriedenheit und Unverständnis in der Gesellschaft zu generieren, wäre es ein wirklich beeindruckendes Signal gewesen, den kompletten Staat auf Pause zu setzen, meint er, „kein Geldverkehr, keine Löhne, keine Mieten, keine Zinsen, keine Existenzängste, keine milliardenschwere Krisengewinnler, die nicht mal Steuern zahlen ...“

Rettende Zusammenarbeit

Die freischaffende Künstlerin Andrea Niessen ist seit 22 Jahren in der Branche. Zuerst sei sie eher überrascht gewesen, dass eine Ausstellung in von ihr in Nordrhein-Westfalen kurz nach der Eröffnung wieder abgebrochen wurde. Danach habe sie Leere und Verunsicherung erlebt. Über den Sommer sei die Idee gereift, gemeinsam mit drei Speyerer Künstlerinnen einen Katalog zu erstellen, um in einer kleinen Gruppe flexibler zu sein. „Die gegenseitige Unterstützung tat einfach gut!“ Der Name „Fertile Ground“ sollte den Prozess beschreiben. „Die Ideen wurden via Videokonferenz ausgetauscht und besprochen, das hat uns (Gisela Desuki, Karin Germeyer-Kihm, Monika Lohr und mich) inspiriert und über diese unsichere Zeit gerettet.“

Sie ist sich nicht sicher, ob das Bewusstsein „Kunst und Kultur sind systemrelevant“ sich etabliere. „Als Künstlerin werden für mich die digitalen Medien immer wichtiger. Arbeiten im Elfenbeinturm wird in Zukunft wenig Raum einnehmen und keine Chancen haben.“

Die Politik sollte sich, sagt sie, mit dem Gedanken „Kultur und Kunst sind ein wertvoller Bestandteil einer Gesellschaft“ besser vertraut machen und diesen unterstützen. Die Lebendigkeit des Lebens sei essentiell. Kunst und Kultur könnten das vermitteln. Die Förderung sollte selbstverständlich sein. „Vielleicht ein frommer Wunsch, aber ich will einfach daran glauben.“

Hoffnung auf neue Blüte

Sarah Wünsch ist Tänzerin und seit zehn Jahren in der Branche. „Die letzten Monate lebten nicht vom Austausch mit anderen, sondern eher vom inneren Dialog. Trotzdem habe ich versucht, Fenster der Begegnung zwischen unterschiedlichsten Menschen durch meine Kunst zu ermöglichen. Ich habe ein Online-Projekt initiiert: OneWorldDance. Dabei trafen Kinder aus fünf verschiedenen Erdteilen aufeinander, lernten unterschiedliche Tanzstile kennen und tauschten sich über ihre Lebensrealitäten aus. Mein Zimmer wurde bei den Online-Zoom-Workshops zur internationalen Bühne. Ich möchte mit diesem Projekt ein Zeichen setzen, dass wir global weiterhin zusammenhalten müssen und uns nahestehen, auch wenn physischer Kontakt derzeit nicht möglich ist. Die teilnehmenden Kinder hätten sich ohne dieses Projekt nie kennengelernt. Das Video zum Projekt wird bald online zugänglich sein.“

Sie ist der Stadt Speyer sehr dankbar für die materielle und ideelle Unterstützung der Künstler. Sie mache deutlich, dass Kultur einen Stellenwert habe. „Wir müssen alle als Herausforderung annehmen, kreative neue Wege zu finden, wie wir weiterhin künstlerisch und kulturell aktiv sein können, auch unter Lockdown-Bedingungen. Die Stadt Speyer stellt dafür meiner Ansicht nach notwendige Infrastrukturen zur Verfügung.“

Die Corona-Krise fühle sich an wie eine erzwungene Fastenzeit für die Kultur. Und ähnlich wie beim Fastenbrechen zu Ostern werde das Aufleben der Kultur nach Corona ein Fest, „bei dem wir die Farben, Formen und Geschmäcker der Kunst intensiver als zuvor genießen.“

Von den Politikern erwarte sie, dass sie dieses neue Aufblühen der Kunst in vollem Umfang ermöglichen und unterstützen.

„Nur die Welt retten“

Markus Maier ist Schauspieler und seit 30 Jahren in der Branche. Die Corona-Zeit erlebte er sehr zwiegespalten, „zumal die Wucht der Dialektik in dieser Epoche mein ,Sein’ beinahe täglich neu definiert. Mein Gefühlszustand variiert von glückselig, euphorisch bis frustriert und depressiv. Aber Sport hilft ...!“

Hilfspakete seien nur ein kleiner Teil an Maßnahmen, aber trotzdem psychologisch wichtig „und hier in Speyer toll umgesetzt: Bedingungslos, unbürokratisch und schnell, aber ohne Grundsicherung geht nix.“

Wie wird sich die derzeitige Situation auf die Zukunft für Kulturschaffende oder die Veranstaltungsbranche auswirken? Er antwortet: „Diese Frage kann ich nur mit einem Valentin-Zitat beantworten: „Früher war die Zukunft auch mal besser ...!“ Und Was erwartest er von der Politik für die Zeit nach Corona? „Nicht viel. Nur die Welt retten.“

Für dauerhafte Unterstützung

Die freischaffende Flötistin Pia Darmstädter arbeitet seit 14 Jahren in der Branche. Sie hatte in der Krise plötzlich sehr viel Zeit. Normalerweise spiele sie von Oktober bis Dezember wöchentlich Konzerte. „Das fehlte mir sehr, sowohl emotional als auch finanziell. Meinen Instrumentalunterricht kann ich im Lockdown nur online geben, das ist auf der einen Seite existenzsichernd, und ich bin dankbar für diese Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist das gemeinsame Musizieren viel lebendiger und das vermisse ich. Ich gehe oft in die Natur und versuche, die gewonnene freie Zeit zu genießen.“

Da sie fünf Tage die Woche Instrumentalunterricht erteile, habe sie zumindest ein monatliches Grundeinkommen. Aus diesem Grund habe sie das Hilfspaket nicht beantragt. Von Kollegen habe ich aber erfahren, dass wohl viele bürokratische Hürden zu bewältigen sind, um die Hilfen zu erhalten.

Viele kleine Veranstalter und kleine Theater werden vor dem Aus stehen, meint sie. Auch die Entscheidung als Freischaffender zu leben, treffe ein junger Mensch vielleicht nicht mehr so leicht, aus Angst, in Krisenzeiten vor dem Nichts zu stehen.

Sinnvoll wäre für die Zukunft eine dauerhafte Unterstützung der freischaffenden Szene, etwa in Form einer speziellen Versicherung für Künstler, die in Krisenzeiten oder bei Arbeitsverbot das Existenzminimum sichert.