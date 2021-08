Corona hin, Lockdown her: Der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner lässt sich nicht unterkriegen und wirft mit seiner Aktion „Kunst bleibt“ einen Rettungsanker auch für Künstlerkollegen aus. Zuerst hat er in seiner Heimatstadt Werbeflächen mit Plakaten bestückt, jetzt in Landau. Zu sehen sind auch Plakate mit Werken bekannter Künstlern aus Speyer. Und es ist auch Musik zu hören.

Endlich ist mal wieder Kultur zu erleben. Wann, wenn nicht jetzt? Und wo, wenn nicht hier? Mitten unter Menschen, die gelangweilt auf den Bus warten und sich über Unterhaltung freuen. Kunst ist doch per se ein Kommunikationsangebot, und da ist es nur logisch, dass sich auch ihre Macher unters Volk mischen.

Die Idee leuchtet ein: Wo an stark frequentierten Stellen die üblichen Werbespots für Drinks, Unterwäsche, Radiosender oder für Gesundheitskampagnen nach dem Motto „Juckt’s im Schritt?“ Aufmerksamkeit heischen, sorgt die regionale Kunstszene für Hingucker. Hier dürfen Autoren und Bildhauer, Fotografen und Maler, Zeichner und Musiker, Schauspieler und Verleger ebenfalls auf Aufmerksamkeit hoffen.

Fast 120 Teilnehmer

Fast 120 Teilnehmer sind dem Aufruf zur Aktion gefolgt, die der Kaiserslauterer Fotograf Thomas Brenner entwickelt hat und Kulturamtsleiterin Sabine Haas nach Landau gelockt hat. In Windeseile haben sie ihre Visitenkarte abgegeben. Beteiligt haben sich also doppelt so viele Interessenten wie Flächen zur Verfügung stehen. Deshalb kann die kunstsinnige „Stadtrundfahrt“ – für die es freilich keine eigene Buslinie gibt – im Internet fortgesetzt werden kann.

Drei Wochen lang hat Andreas Heiken, Geschäftsführer der Werbeagentur Plakat Schmidt, die beleuchtbaren „City Light Poster“ für die Aktion „Kunst bleibt.“ zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt; so bleibt genug Zeit, alle Stationen zwischen Wollmesheimer Höhe und äußerstem Horstring auch per pedes oder eigenem fahrbaren Untersatz zu erkunden.

Ästhetisch ansprechend

Die Freiluft-Tour lohnt, denn die Aktion ist nicht nur originell, sondern auch ästhetisch ansprechend und erstaunlich vielsagend. Weil die Aufmachung aller Plakate gleich ist und für einen Wiedererkennungseffekt sorgt, verbreiten die Bilder eine zentrale Botschaft. Zugleich staunt man über die Kunstvielfalt in der Region und bekommt über QR-Codes, die man mit dem Handy aktivieren kann, originelle Zusatzinformationen, manchmal sogar ein kleines Konzert.

Christoph Berner etwa, der vor zwei Jahren das Klassikfestival „Fermate“ in Birkweiler aus der Taufe gehoben hat, schmeichelt sich an der Bushaltestelle am Alten Messplatz mit seiner Klavierinterpretation der „Nokia Fuge“ ins Ohr. Christoph Renner führt mit dröhnender Metal-Gitarre bei „Undertow“ von TwentyDarkSeven die Durchschlagskraft vor, für die er 2019 mit dem Südpfälzer Musikerpreis ausgezeichnet wurde.

Reim und Fresenius

Zwischen diesen Extremen kann man die lokal gemachte Weltmusik von dem Trio Elsa & der Viertelton, den keltisch-irischen Harfe-Flöten-Gitarre-Mix von Chorda Flautando und eine jazz-akrobatische Soundeinlage des Speyerer Tonkünstlers Lömsch Lehmann entdecken oder bei der Sängerin Jasmin Perret mit „Wut (ich darf nich’)“ in elektropoppige „Musiktherapie“ gehen. Das wäre dann an der Haltestelle Zoo/Abzweigung Uni, die sich die Sängerin mit der Malerin Anne Janoschka teilt.

Zwei bekannte Speyerer Künstler sind auch vertreten: Regina Reim, die derzeit ja auch in der Ludwigshafener Friedenskirche ihre Arbeiten zeigt, und Klaus Fresenius. Bei der „SchaufensterKunst“ in Speyer waren und sind beider Werke in der Wormser Straße nahe beieinander gewesen. In Landau trennen sie etwas mehr meter und Kilometer. Das Plakat mit einem Bild von Regina Reim aus der Serie „Cosmic Business“ hängt an der Haltestelle auf der Südseite des Deutschen Tors, einem Wahrzeichen Landaus. Die Haltestelle wird viel angefahren.

Das Plakat mit dem „Paar“ von Klaus Fresenius hängt im Westen Landaus, am Danziger Platz. Auf der Plakat ist auch der Hinweis, dass Fresenius auch als Sänger auftritt.

Form und Farbe

Auch die südpfälzischen Künstlerkollegen wie Meike Porz und Elke Steiner, Marie Madeleine Noiseux und Mareile F. Martin, Otfried H. Culmann und Natascha Brändli beweisen hochkarätige Vielfalt in Form und Farbe. Dazu gesellen sich Bildhauer wie Stefan Forler, Karl-Heinz Deutsch, Madeleine Dietz, Martin Lorenz, Susanne Egle, Peter Brauchle oder die „Performerin“ Susanne Wadle.

Als Fotografen grüßen Felix Redlingshöfer, Hans-Georg Merkel und – besonders berührend - mit einem „letzten Abendmahl in memoriam“ der 2015 im Alter von nur 58 Jahren verstorbene Martin Blume, dessen berühmte Fotoserie über das KZ Auschwitz-Birkenau das Grauen der Shoa in Erinnerung ruft.

Auch die Uni Landau zeigt Visitenkarten: der Kunstdozenten Tina Stolt und Rainer Steve Kaufmann und indirekt mit der hier ausgebildeten Maler Benjamin Burkard und Dominik Schmitt sowie einem Plakat der Fachrichtung Darstellendes Spiel. Aus Herxheim sind das Chawwerusch-Theater und die Clownin Kaja Lori mit von der Partie.

Vertreter des Wortes

Und auch Vertreter des Wortes – ob als Autoren (wie Gabriele Nicklis, Erika Gutt oder Alessandro Stephan), als Verleger wie die K&K- Verlagsanstalt oder Kunstbuchdrucker wie Reinhold Nasshan – zeigen Profil. Der bei Kaiserslautern lebende Autor und Musiker Gerd Forster hat das Buch „Die Kaltmamsell und der Koch“ mit Schuberts „Moment musical“ sogar szenisch angerührt und gibt eine Kostprobe aus der raffiniert illustrierten „Liebe in 80 Feldbriefen“. Apropos illustriert: Viele der Kunst-bleibt-Plakate kann man für 30 Euro kaufen und so seinen eigenen Beitrag für die lokale Kunstszene leisten.

Im Netz