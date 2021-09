An den beiden kommenden Wochenenden öffnen Ateliers für Besucher. In Rheinland-Pfalz beteiligen sich 240 Künstler, davon elf in Speyer, zwei in Dudenhofen und einer in Römerberg an der Aktion „Offene Ateliers“. Die Teilnehmer zeigen ihre Werke und sie gewähren Einblicke in ihre Arbeitsräume. Der Berufsverband Bildender Künstler organisiert die Aktion.

Geöffnet haben die meisten Ateliers am 4. und 5. sowie 11. und 12. September jeweils von 14 bis 19 Uhr, wie der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler Rheinland-Pfalz (BBK) informiert. Die Einhaltung der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes sei gewährleistet. Die Galeristen gewähren „Einblicke in ihre Arbeitsräume und die Vielfalt ihrer künstlerischen Ausdrucksformen, die von Malerei, Grafik, Skulptur und Plastik über Fotografie und Objektkunst bis zu Installationen, Videokunst und der Arbeit mit Neuen Medien reichen“, teilt BBK-Geschäftsführer Carsten Schneider-Wiederkehr mit.

Im Auftrag und gefördert vom Landesministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration hat der BBK ein Adressheft in einer Auflage von 18.000 Exemplaren zu der Aktion herausgegeben.

Jeweils rund 20.000 Besucher hätten in den vergangenen Jahren – auch 2020 gab es die Aktion – die so nur einmal im Jahr vorhandene Gelegenheit ergriffen, sich umfassend mit dem zeitgenössischen Kunstschaffen in Rheinland-Pfalz auseinanderzusetzen und vor Ort Kunst zu erwerben. Der BBK fungiert dabei als Veranstalter im Auftrag des Kultur-Ministeriums. Parallel zu den „Offenen Ateliers“ läuft in der Galerie in der Geschäftsstelle des Berufsverbandes in der Landeshauptstadt Mainz auch die Ausstellung „Neu im BBK“ mit Arbeiten neuer Verbandsmitglieder.

Atelier Ader und Stern

Reinhard Ader und Margarete Stern beteiligen sich auch in diesem Jahr an der Aktion. Ihre Räume im „Ader & Stern, Atelier und Galerie für moderne Malerei“ in der Landauer Straße 6 sind am zweiten Veranstaltungswochenende geöffnet.

Seit 2001 bereits nimmt die Malerin gemeinsam mit Reinhard Ader an den „Offenen Ateliers“ teil. „Bilder der zu malenden Welt schweben in meinem Kopf, drängen sich ins Bewusstsein und lassen mich nicht mehr los“, beschreibt Stern ihre Wahrnehmungsart.

Reinhard Ader zu seinem künstlerischen Schaffen: „Meine Herangehensweise ist sehr intuitiv. Oft schreibe ich zur Malerei Aphorismen, lasse mich von Situationen und Verhaltensweisen inspirieren – das kann ein Prozess sein, der sich über einen längeren Zeitraum hinzieht –, bis das Bild zur sichtbaren Realität wird“, erläutert er. www.aderkunst.de, www.margarete-stern.de

Ateliers Frisch und Kaiser

Betina Kaiser leitet das Atelier Formenland für Malerei, Grafik und Objekte im Alten Postweg 1. Sie öffnet ihre Räume an beiden Veranstaltungswochenenden. Die gebürtige Dresdnerin wirkt bereits seit 1997 als freischaffende Künstlerin. Gerade hat Kaiser an einer Gemeinschaftsausstellung in Cuxhaven, der „CuxPaperArt21“, teilgenommen. Als die künstlerische Grundlage ihrer Arbeiten sieht sie die Druckgrafik.

Jochen Frisch hat seine Atelier-Räume, die sich ebenfalls im Alten Postweg 1 befinden, auch an beiden Wochenenden geöffnet. „Ich zeige vornehmlich Grafik beziehungsweise Zeichnungen und Malerei.“ „Als Speyerer Künstler widme ich meine Arbeit Motiven und Landschaften in und um Speyer, vornehmlich dem Speyerer Wahrzeichen par excellence, dem romanischen Dom.“ www.jochen-frisch.de, www.formenland.de

Atelier Fuchs

Der gebürtige Speyerer Gerhard Fuchs zeigt seine Räume in der Taubengasse 1 im kompletten Aktionszeitraum. Sein Schaffensbereich umfasst Malerei, Grafik, Plastik, Objekte, Neue Medien und Foto-Decollage. www.gerhardfuchs.de

Atelier Fresenius

An beiden Wochenenden der Aktion, jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr, öffnet Klaus Fresenius sein Speyerer Atelier in der Zeppelinstraße 28 für Besucher. Dort gibt es „wieder Skulpturen, Aquarelle und Radierungen jüngeren Datums zu sehen“, kündigt der Grafiker, Maler, Skulpteur und Musiker an. www.klaus-fresenius.de

Atelier Lorenz

Mit Susanne Lorenz zeigt eine weitere Speyerer Künstlerin ihre Werke in den Bereichen Malerei und Grafik. Ihr Atelier in der Daimlerstraße 8 öffnet sie am Sonntag, 5. September, und am kompletten zweiten Aktionswochenende. Lorenz’ bevorzugte Motive sind Landschaften, Tiere und menschliche Gesichter. www.susanne-lorenz.net

Atelier Reim

Malerei, Grafik, Plastik und Objekte sind die künstlerischen Disziplinen, denen sich Regina Reim widmet. Einblicke in ihr Schaffen gibt sie im ganzen Aktionszeitraum in ihrem Atelier in der Korngasse 20. www.regina-reim.de

Atelier Grossmann

Frank-Joachim Grossmann öffnet sein Atelier in der Von-Bolanden-Straße 7A in Römerberg ebenfalls im kompletten Aktionszeitraum. Typographie, Druckgrafik, Plakat, Schrift und Buch sind die künstlerischen Betätigungsfelder des Bildenden Künstlers, Designers und Privatdozenten. www.grossmannstudio.de

Atelier Buja

In Dudenhofen (Kilianstraße 1) öffnet René BUJA am ersten Wochenende sein Atelier. www.buja-art.com

Atelier Schollenberger

In Dudenhofen (Eichendorffstraße 9) zeigt an den Sonntagen Oliver Schollenberger seine Bilder. www.oliver-schollenberger.de

Kontakt und Termine

Die Aktion Offene Ateliers des Berufsverbands Bildender Künstler Rheinland-Pfalz gibt Kunstfreunden die Gelegenheit, Künstler im ganzen Bundesland an ihrem jeweiligen „Arbeitsplatz“ zu besuchen, mit ihren ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren.

An zwei Wochenenden ist auch in diesem Jahr wieder die Gelegenheit dazu: am 4. und 5. sowie am 11. und 12. September, jeweils 14 bis 19 Uhr. Mehr Infos unter Telefon 06131 371424 und auf der Website.

Nils fragt: Was ist ein Atelier?

Der Bäcker arbeitet in seiner Backstube, der Pilot im Cockpit seines Flugzeugs, der Arzt in seiner Praxis, der Organist in der Kirche – und die Künstlerin/der Künstler arbeitet in ihrem/seinem Atelier. Das Wort kommt aus dem Französischen und meint eigentlich nichts anderes als Werkstatt. Doch im Atelier eines Künstlers oder einer Künstlerin wird nicht nur gemalt, gezeichnet oder modelliert. Hier hängt der Künstler seinen Ideen nach, bewahrt er seiner Werke auf oder trifft sich mit seinen Freunden. Und er trifft sich dort mit Menschen, denen seine Kunst gefällt und die seine Bilder kaufen.