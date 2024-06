Kommende Woche stellt sich Alexander Schweitzer (SPD) der Wahl zum rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten. Zuvor hat er in seiner Funktion als Fachminister einen Millionenbescheid in Speyer übergeben. Er hat dabei betont, dass ihm die Domstadt am Herzen liegt.

27,3 Millionen Euro überweist das Land der Stadt. Sie werde damit von 41 Prozent ihrer anrechenbaren Altschulden befreit, berichtete Alexander Schweitzer