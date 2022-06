Seniorpartner in School (SIS) heißt ein ehrenamtliches Projekt, bei dem Schulmediatoren ausgebildet werden. Ein Kurs beginnt in Speyer.

„Streitigkeiten und Konflikte gehören zum Schulalltag. Doch oft können Kinder und Jugendliche diese Probleme alleine nicht bewältigen.“ Das ist laut Gaby Betz-Baumann (Speyer), Vorstandsmitglied im SIS-Landesverband Rheinland-Pfalz, die Konstellation, bei der sie und ihre Mitstreiter ins Spiel kommen. Die erwachsenen Ehrenamtlichen wollen junge Menschen durch Mediation, also Vermittlung, bei der Lösung ihrer inner- und außerschulischen Konflikte unterstützen.

SIS ist laut Betz-Baumann bundesweit in 13 Landesverbänden mit mittlerweile 1000 Schulmediatoren an über 70 Standorten und mehr als 300 Schulen aktiv. „In Zeiten der Pandemie konnten und können wir einen zusätzlichen, und, wie wir denken, wertvollen Beitrag leisten“, so Betz-Baumann. Die Gesprächsangebote kämen gut an. Sie weist darauf hin, dass die aus der Ukraine geflüchteten Kinder bei der Integration in die Schulen und bei der Aufarbeitung ihrer Ängste eine neue Herausforderung darstellten.

Auch deshalb sei es wichtig, möglichst viele ausgebildete Mediatoren zur Verfügung zu haben. Ein Angebot für Interessenten aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg startet laut Betz-Baumann mit einem Kennenlerntag am Freitag, 2. September, von 11 bis 16 Uhr in der Christuskirche in Speyer-Nord. Die 80-stündige Ausbildung gehe dann im September und im November über die Bühne.

Kontakt



Näheres unter www.sis-rlp.de