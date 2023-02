Keine Verletzten gab es bei einem Küchenbrand, zu dem am Sonntag um kurz nach 12 Uhr die Speyerer Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften ausgerückt war. Der Brand in der Rheinhäuser Straße war schnell gelöscht und alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück.