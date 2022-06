Zu einer Körperverletzung kam es am Sonntag um 18.45 Uhr in der Wormser Landstraße: Ein 28-Jähriger meldete der Polizei, einen ihn unbekannten Mann zu beobachten, der mit seinem vier Tage zuvor gestohlenen Fahrrad unterwegs sei. Im Glauben, dass es sich um den Fahrraddieb handelte und dieser nicht anhalten wollte, versuchte er laut Polizeibericht, diesem mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. „Da ihm der 19-Jährige ausweichen konnte, zog er sich lediglich leichte Verletzungen an der Hand zu“, so die Beamten. Beide Männer hätten keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad vorzeigen können, sodass es zunächst sichergestellt wurde. „Die Ermittlungen dauern an“, teilen die Beamten mit.