In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 1.30 Uhr, ist ein Streit zwischen zwei Männern in einer Gaststätte in der Kutschergasse in Speyer aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizeit hat ein 32-Jähriger einem 24-Jährigen im Laufe des Streits mehrfach in das Gesicht geschlagen. Der 24-Jährige sei leicht verletzt worden. Gegen den 32-Jährigen aus Speyer wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.