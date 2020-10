Als gefährliche Körperverletzung stuft die Polizei einen Vorfall vom Sonntagmorgen, 3 Uhr, im Fliederweg in Speyer-Nord ein. Ein alkoholisierter 18-Jähriger habe seinen Hund ausgeführt und einen 19-jährigen Bekannten getroffen. Die beiden Speyerer seien in Streit geraten, „woraufhin der 18-Jährige mit einem Messer in Richtung seines Kontrahenten stach und diesen glücklicherweise nur leicht am Oberkörper verletzte“, so die Beamten. Der Geschädigte sei mit Freunden im Bereich eines Spielplatzes geblieben, der Täter habe sich entfernt. Die Polizei habe ihn gefunden und die Tatwaffe sichergestellt. „Der Geschädigte benötigte keine ärztliche Behandlung, seine Oberbekleidung wurde durch das Messer beschädigt“, berichten die Beamten.