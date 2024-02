Kein freies Parken mehr an Sonntagen auf dem Königsplatz: Die städtischen Verkehrsbetriebe (VBS) haben einen Programmierfehler am dortigen Parkschein-Automaten, über den die RHEINPFALZ berichtet hatte, nach eigener Auskunft behoben.

Eigentlich ist Parken auf dem Königsplatz auch sonntags gebührenpflichtig: Eine Stunde kostet 3 Euro, länger als zwei Stunden sind nicht erlaubt. Vorvergangenen Sonntag hatten sich Autofahrer aber gewundert, dass ihr eingeworfenes Geld für Parkzeit am folgenden Montag angerechnet wurde und somit für den Sonntag eigentlich keine Gebühr anfiel.

Das könnte seit der Verdopplung der städtischen Parkgebühren zum Jahresbeginn, für die die Automaten umgestellt werden mussten, so gewesen sein, deutet eine VBS-Sprecherin auf Anfrage an. „Es lag ausschließlich auf dem Königsplatz ein Programmierfehler vor.“ Dieser sei mittlerweile behoben worden. „Die Gebührenpflicht am Sonntag war nicht hinterlegt, was bei den Testeinwürfen nach der Umstellung wochentags nicht aufgefallen war.“ Alle Geräte mit außerordentlichen Tarifregeln seien nach dem RHEINPFALZ-Bericht nochmals überprüft worden.