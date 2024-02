Die aktuelle Ausstellung „König Ludwig I. – Sehnsucht Pfalz“ im Historischen Museum der Pfalz wird ihrer großen Resonanz wegen bis zum 1. September zu sehen sein. Ursprünglich war als Laufzeitende der 31. März geplant. Es kämen besonders viele Gruppen aus Bayern und vor allem aus München, um mehr über das Wirken des bayerischen Königs am Rhein zu erfahren. „Wir rechnen über den Sommer mit vielen Ausflugsfahrten ins schöne Speyer“, so Museumsdirektor Alexander Schubert. Auch während der verlängerten Laufzeit wird es Veranstaltungen im Begleitprogramm geben wie ein weiteres Biertasting am Freitag, 19. April, Vorträge am 6. Juni und 4. Juli, eine Direktorenführung am 28. April und eine weitere Aufführung der szenischen Lesung „Letzte Nacht träumte ich von Dir“ als Schulvorstellung am 17. Mai. Karten zu den Veranstaltungen sowie Infos zu den Führungen unter www.ludwig-ausstellung.de.