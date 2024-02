Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls im Kämmerergebiet, bei dem eine Fußgängerin verletzt worden ist. Die Frau sei am Mittwoch gegen 18.50 Uhr an der Kreuzung von Karolinger- und Kämmererstraße von einem rückwärts fahrenden schwarzen Auto erfasst worden. Sie sei auf dem Gehweg unterwegs gewesen. „Sie stürzte dadurch und wurde später durch den Rettungsdienst wegen des Verdachts einer Fraktur des Sprunggelenks ins Krankenhaus gebracht“, so die Polizei. Gesucht wird nun die Person am Steuer, die sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. Die Fußgängerin habe ein Kennzeichen ablesen können, die Ermittlungen liefen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.