Wer auf der Schützenstraße Richtung stadtauswärts unterwegs ist, kann ab sofort nicht mehr nach links in die Hasenstraße einbiegen, um ins Kämmerergebiet zu kommen. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Zufahrt zum Oberkämmerer-Gebiet erfolgt demnach nun von Süden über die Holzstraße und die Brücke über den Gießhübelbach oder über den Bahnübergang Alte Schwegenheimer Straße. Hintergrund der Änderung ist eine Baumaßnahme am Bahnübergang Schützenstraße. Dort soll ein sogenanntes vorgeschaltetes Lichtzeichen installiert werden. Weil es aufgrund technischer Schwierigkeiten aber nicht rechtzeitig bis zur Wiederinbetriebnahme des Bahnübergangs geklappt hat, wird nun die Alternativvariante umgesetzt. So sollen Rückstaus auf die Gleise vermieden werden. Perspektivisch soll der Mast mit dem vorgeschalteten Lichtsignal aber kommen, so die Stadt. Die Planungen dafür liegen bei der Deutschen Bahn.