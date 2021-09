Vergangene Woche gab es Beschwerden von Anwohnern über den städtischen Plan, im Kämmerergebiet acht Parkplätze für Fahrradanlehnbügel zu „opfern“. Jetzt stoppt die Stadt das Projekt zunächst. Eigentlich hätten Bauarbeiter schon ab Montag mit Kernbohrungen in der Kämmerer-, Paul- und Bismarckstraße beginnen sollen. Jetzt sei die Maßnahme vorläufig ausgesetzt, informierte die Stadtverwaltung am Dienstag. In der Begründung heißt es: „wegen mangelnder Vorabinformationen an die Anwohnerschaft und aufgrund der in diesem Zusammenhang bei der Stadtverwaltung eingegangenen Beschwerden und Unterschriftenlisten“. Das weitere Vorgehen werde nun verwaltungsintern abgestimmt.

Eine Abstimmung ist in diesem Fall erforderlich zwischen dem Verkehrsdezernat der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) und dem Baudezernat von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Das Verkehrsdezernat sei für die Planung der Maßnahme verantwortlich, der Baubereich für die Umsetzung, so die Pressestelle im Rathaus auf Anfrage. Über das Aus habe somit die OB entschieden. Die Pressestelle hatte im Juli über das Projekt informiert, Münch-Weinmann nach eigener Aussage mit der Bürgergruppe, die für die Anlehnbügel geworben hatte, besprochen, dass diese eine weitere Bürgerinformation verfasst.