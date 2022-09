Die Kita Cité de France sollte einen Neubau im Kämmerergebiet erhalten. Das hat der Stadtrat schon 2020 beschlossen. Jetzt will die Stadt einen Rückzieher machen.

„Der bisherige Standort Wittelsbacher Straße wird aufgegeben, um die vorhandene Grünfläche sowie den Bolzplatz zu erhalten.“ So lautet der Vorschlag der Stadtverwaltung, über den in seiner Sitzung am Mittwoch (16.30 Uhr, Stadtratssitzungssaal) der Jugendhilfeausschuss und am 13. Oktober auch der Stadtrat befinden soll. Sie will damit den Beschluss verbinden, im Neubaugebiet Russenweiher eine neue, viergruppige Kita mit Frischküche zu bauen. Bislang war diese Äußerungen aus Politik und Verwaltung zufolge zusätzlich zur Cité de France geplant.

Nun wird die Kita am Russenweiher als „Kompensationsbau“ für die Cité de France bezeichnet. Es werde keine zwei städtische Kitas in dem Neubaugebiet geben, so eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage. Die Stadt begründet ihren Sinneswandel in der Vorlage für die Sitzung damit, dass die Detailplanungen und die Abstimmung zwischen den einzelnen Bereichen der Verwaltung sowie der Stadtspitze die neue Empfehlung nahelegten.

Nur noch Pünktchen und Farbklecks

Sie nennt als Vorteile den Erhalt der Grünfläche sowie des Bolzplatzes zwischen Wittelsbacher Straße und Welfenweg. Zudem werde die Konzentration von drei Kitas in Trägerschaft der Stadt im Bereich Wittelsbacher Straße, Welfenweg und Kämmererstraße aufgehoben. Dort sind außerdem die Kitas Pünktchen sowie Farbklecks angesiedelt.

Noch 2020 – der Neubau-Beschluss jährte sich am 24. September zum zweiten Mal – war der Cité-de-France-Neubau als wichtig bezeichnet worden, um Rechtsansprüche auf einen Kita-Platz zu erfüllen. Die Kita war 2001 zunächst als Behelfslösung in zwei Gewo-Wohnungen in Betrieb genommen und später um eine dritte Wohnung ergänzt und umgebaut worden. Die Räume entsprechen nicht den heutigen Anforderungen. Auch die Unfallkasse hat laut Stadt Mängel reklamiert.

Kosten von 2,8 Millionen Euro erwartet

Der Neubau im Kämmerergebiet war vor zwei Jahren mit 1,9 Millionen Euro plus 420.000 Euro für die Ausstattung inklusive der Frischküche veranschlagt gewesen. Für den neuen Standort geht die Stadt heute von 2,3 Millionen plus einer halben Million Euro für die Ausstattung aus. Im Kämmerergebiet hatte es im Sommer kritische Stimmen von Eltern größerer Kinder gegeben, die beklagten, dass die freie Spielfläche zugunsten eingezäunter Kita-Freibereiche verringert werde.