Auf dem Speyerer Friedhof steht eine Baumfällung an. Grund ist laut Stadtverwaltung, dass in der sogenannten Eichenallee ein Befall mit dem Eichenheldbock festgestellt wurde.

An einem der Bäume ist laut Stadt die Stabilität aufgrund des langjährigen Befalls durch die Larven deutlich beeinträchtigt worden. „Zusätzlich wurde die Vitalität des Baumes durch einen Pilzbefall sowie durch Trockenheit weiter geschwächt“, heißt es in der Mitteilung. Die Fällung aus Gründen der Verkehrssicherheit sei unumgänglich und von der Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd genehmigt worden. In der kommenden Woche werde dafür eine Fachfirma tätig.

Der Eichenheldbock gehört laut Stadt zu den größten und seltensten Käferarten Europas. Aufgrund des seltenen Vorkommens und des Rückgangs seines natürlichen Lebensraums stehe das auch Großer Eichenbock oder Heldbock genannte Tier unter strengem Naturschutz. Um sein Vorkommen weiterhin zu unterstützen, werden laut Stadt besiedelte Holzstücke in der Nähe von geeigneten Eichen pyramidenförmig aufgestellt. Diese könnten den Larven weiterhin als Lebensraum dienen, und so könnten der Schutz der seltenen Art sowie die Sicherheit der Friedhofsbesucher vereinbart werden.