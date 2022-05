An der Spitze der Speyerer Jusos stehen erstmals zwei Personen: Wie die Jugendgruppe der SPD mitteilt, wurden bei der jüngsten Mitgliederversammlung am 3. Mai Zohra Jafari und Nicholas Herbin als neue Vorsitzende der Jusos gewählt. Die Doppelspitze konnte sich demnach neun Ja-Stimmen sichern. Ein Mitglied stimmte mit Nein, ein anderes enthielt sich. Jafari ist laut der Pressemitteilung 21 Jahre alt und hat ihr Abitur im März dieses Jahres in Speyer gemacht. Sie ist beim SPD-Stadtverband als Beisitzerin und im Ortsverein West als Kassiererin tätig. Herbin ist 22 Jahre alt, macht bei den Diakonissen Speyer seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement und engagiert sich beim Sozialverband VdK, bei den Jusos im Unterbezirk und im SPD-Stadtverband. Zum stellvertretenden Juso-Vorsitzenden wurde Alexander Ismailow gewählt. Beisitzende sind Miko Louis Herbin, Elias Sattelberger, Robin Canali, Merve Aydin, Aaron Mohr und Fabian Klamm.