Die Speyerer Jusos haben sich dem Kettenbrief „Es reicht“ der Jusos Dresden an Spitzenpolitiker wie Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) angeschlossen. Darin fordert die Jugendorganisation der SPD unter anderem eine „menschlichere Asylpolitik“. Die Debatte über Asyl- und Migrationspolitik sei beschämend, so der Speyerer Juso-Vorsitzende Nicholas Herbin. „Wir widersprechen dem Vorgehen zur temporären Wiedereinführung von innereuropäischen Grenzkontrollen und von Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete“, wird Herbin zitiert. „Auch stellen wir uns gegen Kürzungen von Sozialleistungen als Druckmittel zum Nachteil der ärmsten Menschen in unserem Land.“