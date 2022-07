Das Handwerk hat goldenen Boden, heißt es. 273 Jungmeisterinnen und -meister aus dem Bereich der Handwerkskammer Pfalz konnten das nachempfinden, als sie jetzt im Holiday Park Haßloch ihre Meisterurkunden erhielten. Darunter waren auch Geehrte aus Speyer und Umland.„Der Meisterbrief steht für Ihre fundierte Ausbildung und für die Befähigung, junge Menschen auszubilden. Zudem sichert er die Leistungsfähigkeit unserer gesamten Wirtschaft und ist ein Garant für fachliche und persönliche Kompetenz“, sagte Kammerpräsident Dirk Fischer in seinen Glückwünschen. Nachwuchs für das Handwerk zu gewinnen sei eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Der Krieg in der Ukraine habe massive Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Handwerksbetriebe.

Baustoffmangel besorgt

Fischer, der selbst als Schreiner in Neustadt tätig ist, beklagte den anhaltenden Material- und Baustoffmangel, Lieferengpässe sowie explodierende Energie- und Materialpreise. Zudem verschärften steigende Zinsen und eine schwindende Kaufkraft die Situation für Handwerksbetriebe.

Von der Politik forderte der Kammerpräsident konkrete Unterstützungsmaßnahmen für Betriebe und für deren Beschäftigte. Berufliche Zukunftschancen für die frischgebackenen Meisterinnen und Meister lägen gerade in der Umsetzung der Klima- und Umweltschutzziele sowie in der Energiewende, die ohne das Handwerk nicht machbar sei. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsstaatsministerin Daniela Schmitt (FDP) würdigte die Geehrten aus 16 Gewerken in ihrer Festrede als „Botschafter des Handwerks“. Sie appellierte an sie, „Klimahandwerker“ zu werden.

Zur Person

Neue Meister aus dem Verbreitungsgebiet der „Speyerer Rundschau“: Maik Befus, Max Hanstein, Pylyp Mustazapov (alle Metallbauer, Speyer), Lars Schmitt, Alexander Will (beide Metallbauer, Schwegenheim), Felix Jakoby (Elektrotechniker, Schwegenheim), Sascha Spengler (Installateur und Heizungsbauer, Otterstadt), Alexey Kipke (Installateur und Heizungsbauer, Schwegenheim), Timo Wendegatz (Kraftfahrzeugtechniker, Otterstadt), Celine Schmutzler (Schornsteinfegerin, Römerberg), Felix Jakoby (Elektrotechniker, Schwegenheim).