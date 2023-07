[aktualisiert, 14 Uhr] Ein Großeinsatz der Polizei hat am Freitag ab 12.45 Uhr für Aufsehen im Bereich des Feuerbachparks gesorgt. Auslöser sei ein Junggesellenabschied gewesen, stand laut Polizei nach der hektischen Phase fest. Ein Passant hatte demnach beobachtet, wie in der Salierstraße zwei Männer mit Sturmhauben und Pistolen in ein Gebäude in der Salierstraße gingen. Polizeisprecher Thorsten Mischler zufolge griffen in der Folge Einsatzkonzepte mit Kräften nicht nur aus Speyer, die auch bewaffnet in den Straßen Präsenz zeigten.

Sie griffen demnach zwei 29- und 30-jährige Männer auf, die sich mit täuschend echt aussehenden Luftdruck-Pistolen auf den Weg gemacht hätten, um den Bräutigam zum Junggesellenabschied zu „entführen“. Mischler bescheinigte diesen eine „blöde Idee“ und warnte vor dem Mitführen waffenähnlicher Gegenstände. Das führe zu Verunsicherung in der Bevölkerung und könne gefährlich werden. Die Waffen seien sichergestellt worden, Ermittlungen, ob sich die Männer strafbar gemacht haben und die Kosten des Einsatzes tragen müssen, liefen.