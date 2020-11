Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13.10 Uhr, in der Landwehrstraße sucht die Polizei einen beteiligten Radfahrer. Der circa zehn Jahre alte Junge mit bräunlichen, kurzen Haaren sei auf dem neben der Landwehrstraße verlaufenden Radweg auf der falschen Seite in Richtung Speyer-Nord gefahren. Der Bericht: „An der Einmündung Brunckstraße kollidierte er mit dem Heck des Renault eines 60-jährigen Speyerers, der in gleicher Richtung fahrend von der Landwehrstraße nach links in die Brunckstraße einbog und den Jungen hierbei übersah.“

Der Radler sei unverletzt geblieben, am Auto ein Sachschaden von circa 1500 Euro entstanden. Der Junge habe sich nach der Kollision von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Personalien anzugeben. Die Polizei hofft nun, dass sich entweder der Radfahrer oder Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sich bei ihr unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.