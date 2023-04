Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jessica Krupp ist eine erfahrene Mutter. An einem Sonntag im Mai ist sie jedoch an ihre Grenzen geraten und mit ihrem hoch fiebernden Jüngsten ins Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus gefahren. Nach stundenlangem Warten mit Kind auf dem Arm auf einen Arzt hat sie aufgegeben. Die Diagnose musste ein niedergelassener Kinderarzt am Montag treffen.

„Das Fieber war einfach nicht zu senken“, berichtet Krupp über ihre Angst um den 13 Monate alten Lennox. Zuerst habe sie sich die am Samstag bedrohlich ansteigende Temperatur ihres Sohnes mit