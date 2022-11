Ein 18-jähriger Baden-Württemberger, der in Speyer polizeibekannt ist, musste die Nacht auf Montag in Gewahrsam der Ordnungshüter verbringen. Er rief laut Pressebericht der Beamten mehrfach den Notruf der Polizeiinspektion an und täuschte mit gespieltem Akzent Straftaten vor. Polizisten ermittelten ihn bei einem öffentlichen Fernsprecher in der Maximilianstraße. Er habe auf die Beamten unmittelbar aggressiv reagiert und alkoholisiert gewirkt. „Er beleidigte die Polizeibeamten mit mindestens fünf unterschiedlichen Ausdrücken auf sexueller Grundlage und unterstem Niveau“, so der Bericht. Einen Atemalkoholtest habe er abgelehnt. Auf der Wache habe er bleiben müssen, „da sein Gemütszustand die Begehung weiterer Straftaten sehr wahrscheinlich erscheinen ließ“. Auf den jungen Mann kämen nun Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen, Vortäuschens einer Straftat und Beleidigung zu.