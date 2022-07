Ein 20-Jähriger Dieb ist laut Polizei am Mittwoch, 2.38 Uhr, im Kiefernweg in Speyer-Nord auf frischer Tat ertappt worden. Er sei in einen unverschlossenen Pkw eingedrungen und habe dessen Handschuhfach durchwühlt. Der 25-jährige Autobesitzer und dessen 23-jähriger Bekannter hätten das Auto kurz zuvor entriegelt und seien dazugekommen. „Sie konnten den Mann durch erheblichen Kraftaufwand im Fahrzeug festhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf“, so die Beamten. Diese wiesen ihm dem Bericht zufolge anhand von Videoaufzeichnungen auch nach, dass er bereits am 7. Juli in einen offenbar unverschlossenen Pkw im Ligusterweg eingestiegen sein soll, ohne etwas zu entwenden. Bei einer Durchsuchung des 20-Jährigen hätten die Beamten zudem ein Handy und einen Geldbeutel mit Kreditkarte gefunden, die auf dem Brezelfest gestohlen wurden. In seiner Wohnung sei kein weiteres Diebesgut gewesen.