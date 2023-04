Wegen verschiedener Delikte steht ein 28-jähriger Afghane aus Speyer vor der Ausweisung aus Deutschland. Das will er nicht hinnehmen. Er hat Widerspruch eingelegt.

Obwohl er eigentlich in Speyer wohnhaft ist, lebt der junge Mann derzeit vorübergehend in Koblenz, wie im Stadtrechtsausschuss in Speyer bekanntgegeben wurde. Hier wird sein Fall derzeit verhandelt. Am nördlichen Mittelrhein befinde er sich wegen Drogen- und Alkoholmissbrauch, einer posttraumatischer Belastungsstörung und einer depressiven Erkrankung in medizinischer Behandlung. Diese wird im September beendet sein, hieß es in der Sitzung.

Die Familie floh bereits in seiner frühen Kindheit in den Iran, von dort kam der heute 28-Jährige 2016 auf dem Landweg nach Deutschland zu seiner Schwester. Sie war bei der Verhandlung dabei und übersetzte bei Bedarf. Nach Afghanistan habe er keine innere Verbindung mehr, in Deutschland sei er weder als Flüchtling noch als Asylant anerkannt.

Bereits mehrfach aufgefallen

Am 24. April 2018 wurde er vom Amtsgericht Speyer wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Eine frühere Verurteilung wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ist registriert. Weitere Verfahren wurden eingestellt. Wegen der Straftaten erging am 17. März 2021 eine Ausweisungsverfügung, gegen die Widerspruch eingelegt wurde. Derzeit wird sein Aufenthalt geduldet. Wie Rechtsanwältin Laura Noehte mitteilte, sei es afghanischen Staatsangehörigen derzeit nicht möglich, von der Botschaft einen Pass zu bekommen. Der Grund: In dem von den Taliban beherrschten Land mangele es am benötigten Papier. Ihre Entscheidung hat die Stadt noch nicht mitgeteilt.