Führerschein weg im Krankenhaus: Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Germersheim war laut Polizei am Montag, 1.30 Uhr, in Kolonne dem Rettungswagen hinterhergefahren, der seine Freundin wegen eines medizinischen Notfalls mit Martinshorn in eine Speyerer Klinik brachte. „Da Zeugen auf das verkehrswidrige Verhalten aufmerksam wurden, verständigten sie die Polizei“, so deren Bericht. Am Krankenhaus sei der Fahrer angetroffen worden und seine starke Alkoholisierung aufgefallen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,07 Promille ergeben. Eine Blutprobe auf der Dienststelle, die Beschlagnahmung des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens folgten.