Zwei 13-Jährige und ein 15-Jähriger sind laut Polizei für einen Ladendiebstahl am Samstag, 15.15 Uhr, in einem Einkaufszentrum in der Maximilianstraße verantwortlich. Der 15-Jährige habe außerdem ein Einhandmesser dabei gehabt, so die Beamten. Beute des Trios sei eine Geldbörse aus der Auslage gewesen. Sie sei bei den jungen Leuten gefunden worden, als die Polizei diese kurz nach der Tat kontrollierte. Die Ermittler: „Die Beteiligten wurden an ihre Erziehungsberechtigten überstellt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet.“