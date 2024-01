Weil ein zwölfjähriger Speyerer beim Bremsen die Kontrolle über seinen Drahtesel verlor, hat er am Dienstagmittag in der Tränkgasse das Fahrrad einer entgegenkommenden 53-Jährigen aus Schifferstadt gestreift. Wie die Polizei meldet, kamen durch die Berührung beide Radler zu Fall und verletzten sich. Während der Junge von seiner Mutter zum Arzt begleitet wurde, wollte sich die Schifferstadterin selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Ein Sachschaden an den Fahrrädern war laut Polizei nicht zu erkennen.