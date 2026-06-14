Die Junge Union Speyer hat einen neuen Vorstand. Cornelius Appelmann wurde zum Vorsitzenden, und Mikkel Köhler sowie Lorenz Mehr wurden zu dessen Stellvertretern gewählt.

Zum Vorstand gehören demnach auch Schriftführer und Schatzmeister Jan Belz, Mitgliederbeauftragter Lucas Brücken sowie die Beisitzer Jona Dannenmann, Jakob Fuhr, Julius Haunschild und Raul Medina. Der neue Vorstand dankte dem bisherigen Vorsitzenden Noah Claus und dessen Mitstreitern für die vergangenen beiden Jahre an der Spitze der CDU-Nachwuchsorganisation.

„Wir als Junge Union wollen in Speyer beweisen, dass jeder Politik vor Ort gestalten kann“, wird der neue Vorsitzende Appelmann zitiert. Die Oberbürgermeisterwahl nennt er erste große Bewährungsprobe: „Mit Mike Oehlmann haben wir einen Kandidaten, der Generationengerechtigkeit verkörpert.“ Infrastruktur von Schulen und Vereinen, Wohnraum, eine an die klimatischen Bedingungen angepasste Stadt und gute wirtschaftliche Bedingungen in Speyer mit sicheren Arbeitsplätzen führt er als Beispiele für Fragen an, die die junge Generation direkt betreffen.

Die Junge Union (JU) hat beschlossen, ein Konzept „Speyer 2040“ zu erstellen, um auf die Belange junger Menschen aufmerksam zu machen. Sie lade die Zielgruppe ein, sich einzubringen. Der CDU-Kreisvorstand sicherte dem neuen Team an der JU-Spitze seine Unterstützung zu.