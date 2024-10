Ehre am Grab von Altbundeskanzler Helmut Kohl im Adenauerpark. Eine Gruppe von Mitgliedern der CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) aus mehreren Bundesländern, darunter mehrere Landesvorsitzende, hat Kränze niedergelegt.

Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner ( CDU) war bei dem Gedenken dabei und berichtet von Gruppen aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und dem Saarland. „Welch große Geste von jungen Menschen, die am 3. Oktober 1990 noch gar nicht geboren waren“, spielt er auf den Nationalfeiertag an, an dem der Besuch stattfand.

CDU-Politiker Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler und gilt als Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung 1990. Er ist 2017 verstorben und in Speyer beigesetzt worden. Um den Zustand seiner immer noch nicht endgültig fertigstellten Grabstätte zwischen der Bernhardskirche und dem Adenauerpark gibt es immer wieder Diskussionen.