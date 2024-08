Die Junge Südwestdeutsche Philharmonie spielt im Pfalzbau Ludwigshafen und in der Wörther Festhalle Gustav Mahlers längste Sinfonie. Es ist ihr bisher ehrgeizigstes Projekt.

Mit dem Programm „Mahler 3“ tritt die Junge Südwestdeutsche Philharmonie am Donnerstag, 29. August, um 19.30 Uhr im Pfalzbau in Ludwigshafen und am Samstag, 31. August, 19.30 Uhr, in der Wörther Festhalle auf. Das Orchester spielt Mahlers über 90-minütige dritte Sinfonie d-Moll unter der Leitung von Manuel Nawri. Mit dabei sind die Solistin Marion Eckstein (Alt), die Limburger Domsingknaben und der St. Martinschor Bad Ems. Es ist das bisher größte Projekt des Orchesters.

Die Junge Südwestdeutsche Philharmonie ist ein Orchester aus Musikstudierenden, ambitionierten Kommilitonen anderer Fachrichtungen und Schülern. Hervorgegangen ist sie aus dem Jugendsinfonieorchester Neustadt an der Weinstraße mit Mitgliedern der Jugendorchester Rheinland-Pfalz und des Bundes.

Arbeit mit Dommusik

Auch mit der Dommusik Speyer hat sie schon mehrfach zusammengearbeitet und ist im Dom aufgetreten. Die Solistin Marion Eckstein ist ebenfalls regelmäßig bei der Speyerer Dommusik in Konzert zu erleben.

In Wörth hat das Orchester vor fünf Jahren ebenfalls unter Manuel Nawri die fünfte Sinfonie von Gustav Mahler aufgeführt. „Die Spielfreude des Orchesters war bewundernswert“, war eine der Aussagen in der RHEINPFALZ über das eindrucksvolle Konzert.

Mahlers Dritte, mit sechs Sätzen die längste seiner Sinfonien, erklang zuletzt in der Region 2019 und 2016 in Mannheim, in der Pfalz schon lange nicht mehr. Im Pfalzbau gab es ein Konzert 1987 mit der Staatsphilharmonie unter Leif Segerstam.

Info

Karten gibt es beim RHEINPFALZ Ticket Service und www.reservix.de, für Wörth auch bei der Stadtverwaltung Wörth, Telefon 07271 131444, E-Mail: kulturtickets@woerth.de. www.junge-suedwestdeutsche.de