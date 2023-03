Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An Schulen fehlen mobile Endgeräte, Verwaltungen sind noch nicht ganz digital aufgestellt, von Breitband-Internetzugang kann in manchen Teilen des Landes nur geträumt werden – gerade zu Zeiten von Corona wird der Rückstand in Sachen Digitalisierung in Deutschland sehr deutlich. Worin sehen die Speyerer Nachwuchspolitiker dabei die größte Herausforderung? Und wofür kann die Corona-Krise vielleicht sogar genutzt werden?

„Die junge Generation im Allgemeinen, aber vor allem die Schüler, Studierenden und Azubis werden von der Bundesregierung in der Coronakrise total vernachlässigt“,