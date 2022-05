Am Samstag gegen 18.45 Uhr hat ein 26-jähriger Römerberger einer 28 Jahre alten Waldseerin in Speyer auf offener Straße 100 Euro aus der Handtasche gestohlen. Laut Polizei ging die Frau mit Kinderwagen und einem Kind an der Hand in der Bahnhofstraße Richtung Innenstadt, als sie bestohlen wurde. Die 28-Jährige bemerkte den Diebstahl, verfolgte den Täter und stellte ihn vor einem Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße zur Rede. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten, bei der die Frau Kratzer an den Armen erlitt. Passanten hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Weil der 26-Jährige sich nicht habe beruhigen lassen, sei er in Gewahrsam genommen worden. Ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde gegen den Römerberger eingeleitet. Die Waldseerin erhielt die gestohlenen 100 Euro zurück.