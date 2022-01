Ein 17-jähriger Motorradfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilte, waren beide gegen 15.30 Uhr in der Schifferstadter Straße unterwegs, als der Fahrer im Kreisverkehr wegen nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Das Zweirad kam zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Den Schaden am Fahrzeug beziffern die Beamten mit rund 500 Euro.