Die Polizeiinspektion sucht Zeugen nach einer Körperverletzung und Beleidigung zum Nachteil eines Zehnjährigen in Speyer-Nord.

Gesucht wird eine Gruppe Jugendlicher, die für die Taten am Dienstag gegen 16.45 Uhr im Birkenweg im Bereich der A61-Unterführung verantwortlich sein soll. Wie die Beamten am Donnerstagabend mitteilten, sei der Junge dort auf vier junge Männer oder Jugendliche im Alter von circa 18 Jahren getroffen, die sich mit ihren Fahrrädern in diesem Bereich aufhielten. Der Bericht: „Es kam dann zunächst zu Beleidigungen zum Nachteil des Zehnjährigen. Danach wurde er festgehalten und von einem Täter in den Bauch geboxt.“ Sein Skateboard sei von einem anderen Täter ins Gebüsch geworfen worden, ehe sich die vier Jugendlichen auf ihren Rädern in unbekannte Richtung entfernten.

Alle Verdächtigen sprachen laut Polizei Deutsch ohne Akzent. Drei von ihnen wurden als hellhäutig beschrieben, einer soll eine hellbraune Hautfarbe gehabt haben. Von einem Täter ist bekannt, dass er Sommersprossen hatte. Zudem soll eines der vier Täter-Fahrräder orange gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Gruppe machen können. Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.