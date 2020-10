Untersuchungshaft ist angeordnet worden für zwei 21- und 24-jährige Speyerer, denen versuchte schwere räuberische Erpressung vorgeworfen wird. Sie sollen am Sonntag, 19 Uhr, vor einem Imbiss in der Wormser Landstraße von 25- und 28-jährigen Brüdern aus Römerberg Geld gefordert und ihnen mit scharfkantigen Flaschen gedroht haben. Beute machten sie dabei nicht und wurden letztlich bei einer Tankstelle festgenommen. „Der Ermittlungsrichter in Frankenthal hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft entsprochen und für sie Untersuchungshaft angeordnet. Sie sind in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht worden“, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage mit.