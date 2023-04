Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch der Valentinstag ist vielfach der Pandemie zum Opfer gefallen. Wohl denen, die in festen Beziehungen leben. Aber was ist mit Jugendlichen? Ellen Korelus-Bruder hat Kinder- und Jugendpsychiaterin Inka Aspacher (59) gefragt, wo und wie sie sich in diesen Zeiten verlieben.

Frau Aspacher, wie haben Sie den Valentinstag verbracht?

Zuhause mit meinem Mann auf einem schönen langen Winterspaziergang. Da wir nicht wie sonst am 14. Februar essen gehen konnten, haben