Der zur Tatzeit 22-jährige Mann, der im November 2022 in einer Ferienwohnung in der Speyerer Altstadt seine damalige 23-jährige Lebensgefährtin erstochen haben soll, muss sich ab dem 12. Mai vor der 1. Großen Strafkammer des Frankenthaler Landgerichts wegen Totschlags verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rumänen vor, etwa 50-mal mit einem Küchenmesser auf die junge Frau, die ebenfalls aus Rumänien stammt, eingestochen zu haben. Die 23-Jährige erlitt Verletzungen im Hals-, Brust- und Armbereich sowie an den Händen. Die Obduktion hatte ergeben, dass die junge Frau innerlich und äußerlich verblutete. Das Paar soll gemeinsam nach Deutschland eingereist sein, um auf dem Speyerer Weihnachtsmarkt zu arbeiten. Nach Angaben des Landgerichts ist der Angeklagte nicht vorbestraft und hat die Tat im Ermittlungsverfahren eingeräumt. Für den Prozess sind bis Ende Juli sechs Verhandlungstage angesetzt (Aktenzeichen: 1 Ks 5220 Js 42033/22).