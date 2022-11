Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich bei dem Tatort, an dem am Freitag eine junge Frau in Speyer erstochen worden ist, nicht um die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf dem Gelände der Kurpfalzkaserne. In sozialen Netzwerken war über die Flüchtlingsunterkunft sowie um ein anderes Objekt im Umfeld der Wormser Landstraße im Speyerer Norden spekuliert worden. Jedoch soll sich die Bluttat in einem Anwesen in der Hasenpfuhlstraße in der Altstadt abgespielt haben. Wie die Polizei am Samstag berichtete, soll dort am frühen Nachmittag ein 22-Jähriger auf eine 23 Jahre alte Frau eingestochen und sie dadurch tödlich verletzt haben. Der junge Mann sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. In welcher Beziehung Opfer und Täter zueinander standen, wird demnach noch ermittelt.