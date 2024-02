Literarischer Nachwuchs aus der Region stellt sich nach 2010 und 2017 nun zum dritten Mal am Dienstag, 5. März, um 19 Uhr im Foyer des Landesbibliothekszentrums/Pfälzische Landesbibliothek in Speyer vor.

David Emling, Manon Hopf und Manuel Zerwas waren für den Nachwuchspreis beim Pfalzpreis für Literatur 2023 nominiert und lesen aus ihren dafür eingereichten Arbeiten vor. Anschließend unterhalten sie sich mit Birgit Heid, Ulrich Bunjes und Ute Bahrs über ihr literarisches Schaffen.

Zweimal Prosa, einmal Lyrik – so sieht das literarische Spektrum des Abends aus. Auf den ersten Blick scheinen die Themen sehr breit gefächert, mit denen sich der literarische Nachwuchs auseinandersetzt. Bei näherem Hinsehen geht es in allen drei Werken um Verwandlungen, um den

Untertitel von Manon Hopfs Manuskript aufzugreifen. Die Lyrikerin findet wirkmächtige Sprachbilder und verfremdet vertraute Formulierungen. Hopf fordert Widerständigkeit, hier sind die Tiere Vorbild für den Menschen. In all ihren Gedichten ist zu spüren, wie intensiv sie sich mit der Frage beschäftigt, was Natur ist und wie sie davon schreiben kann.

„Die Zeit danach“

In der Novelle „Daniels Hang“ schildert David Emling das Leben seines Protagonisten Daniel Eckhart, ein typischer Vertreter der „Generation Y“, als einen ruhigen Fluss. Im Mittelpunkt steht die innere Zerrissenheit von Daniel, der sich in einer Vielzahl sozialer Kreise bewegt. Dabei lebt er in einem Gefühl der permanenten Überforderung, hat Sorge, den eigenen Erwartungen und denen seines Umfeldes nicht gerecht werden zu können.

Im Fokus des Romanmanuskripts „Die Zeit danach“ steht in Speyer lebenden Autors Manuel Zerwas steht Ben Weinmann, ein akademisch ausgebildeter Künstler, der seit seinem privaten Aufenthalt in Afghanistan unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Er versucht, sein Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen, und nimmt eine Vertretungsstelle als Kunstlehrer an einem Gymnasium an. In der Schule glauben

fälschlicherweise alle, dass Ben ein Kriegsteilnehmer war, seit er das Stichwort „Afghanistan“ im Unterricht fallen ließ. Manuel Zerwas transportiert die tragischen Aspekte der Handlung durch eine gefühlvolle Schilderung mit humoristischem Grundton. Der Eintritt ist frei.