Julia Römmelt, Model und Influencerin aus Speyer, ist Playmate des Jahres 2021 im Magazin Playboy. Nachdem sie im Dezember 2020 als Playmate des Monats mit einer Fotostrecke in der 1953 in den USA von Hugh Hefner gegründeten und seit 1972 in einer deutschen Ausgabe erscheinenden Zeitschrift vertreten war und im Januar-Heft sich mit elf Mitbewerberinnen um den Titel der Playmate des Jahres mit weiteren Fotos beworben hatte, ist sie nun im Juli-Heft als Siegerin mit neuen Fotos, die im Casino in Baden-Baden entstanden sind, zu sehen.

„Ich möchte Playmate des Jahres werden, weil ich den Mädels da draußen zeigen möchte, dass man zu sich stehen soll und genau das machen soll, was man sich selbst wünscht. Ich selbst wollte schon seit ich 17 Jahre alt bin in den Playboy. Der Playboy ist viel mehr als nur ein Magazin, für mich steht der Playboy für Stärke und Selbstbewusstsein – und genau das möchte ich auch vermitteln“, das sagte sie vor der Wahl im Interview mit der RHEINPFALZ.

Die Preisverleihung wurde am 4. Juni im Ruby Lilly Hotel in München aufgezeichnet und ist ab Mittwoch, 9. Juni, von 20 Uhr an exklusiv auf playboy.de zu sehen.

