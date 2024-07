Jule Brand, bei FV Dudenhofen, JFV Ganerb und FC Speyer 09 groß gewordene Fußballnationalspielerin hält sich auch in Dudenhofen fit für die Olympischen Spiele in Paris. Brand verrichtete in den vergangenen Tagen auf dem Kunstrasen individuelles Training.

Auch im Speyerer Sportpark taucht sie schon mal auf, ebenso der aus der Domstadt stammende Bundesligaprofi Brajan Gruda (Mainz 05).