Vom 8. bis zum 15. Juli sind im Kinder- und Jugendtheater Speyer, Kleine Pfaffengasse 8, Jugendtheatertage. Am 8. Juli um 9 und 10.30 Uhr sind Schulvorstellungen des „Mondmanns“. Am 9. Juli wird auch in einer Schulvorstellung „Liebe. Love and the Sexperts“ gezeigt, danach ist dazu ein Workshop „In Szene gesetzt“. Dazu kommt das Theaterspiel aus Witten (www.theater-spiel.de).

Am 10. Juli ist die Generalprobe zu „Name: Sophie Scholl“ und ab 20 Uhr für alle ab 14 Jahren die Premiere von „norway.today“. In dem Stück von Igor Bauersima, das Kevin Herbertz inszeniert und in dem Véronique Weber und Johannes Hauser spielen, geht es um zwei junge Menschen, die sich von der Felsenklippe in einem norwegischen Fjord in die Tiefe stürzen wollen. Weitere Vorstellungen sind am 14. Juli um 10 Uhr sowie am 15. Juli um 8.30 und 10.30 Uhr.

Am 11. Juli um 15 Uhr ist die Vernissage zur Ausstellung von Hanna Neuhaus, die ihr Freiwilliges soziales Jahr am Theater verbringt. Sie malt und konzipiert Bühnenbilder und Transparent, liefert Entwürfe für Plakate.

Um 18 Uhr ist dann die schon für den 9. November 2020 geplante Premiere von „Name: Sophie Scholl“. In dem Stück von Rike Reiniger spielt Aliki Hirsch in der Regie von Matthias Folz. Weitere Vorstellungen sind am 12. und 13. Juli um 10 Uhr sowie am 15. Juli um 20 Uhr.

Infos unter www.theater-speyer.de, Karten unter reservierung@theater-speyer.de oder Telefon 06232 2890750.