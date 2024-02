Karina Wicke, Schülerin des Hans-Purrmann-Gymnasiums, ist die neue Vorsitzende des Jugendstadtrats Speyer. Sie wurde in der ersten Sitzung des Gremiums am Montagabend gewählt. Dabei wurde auch klar, wo die junge Generation die Baustellen der Stadtpolitik sieht.

Die am 14. Dezember ins Amt gekommenen neuen Jugendstadträte hatten bei ihrem ersten Treffen im Stadtratssitzungssaal eine echte Wahl: Auf ihrer Tagesordnung stand die Vorstandswahl, und für die Leitungsposition des Gremiums gab es drei Vorschläge. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zählte bei der Abstimmung 19 gültige Stimmen und gratulierte im Anschluss Karina Wicke (16) vom Hans-Purrmann-Gymnasium zur Mehrheit. In einer weiteren Abstimmungsrunde wurden Niklas Misske (15) – ebenfalls Hans-Purrmann-Gymnasium – sowie Rebeca de Souza Batista (15) aus der Edith-Stein-Realschule zu Stellvertretern gewählt.

Die Oberbürgermeisterin dankte den jungen Ehrenamtlichen für ihr Engagement und ermutigte sie, kritisch gegenüber der Politik zu sein. „Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Entscheidungen ist eine der tragenden Säulen demokratischen Zusammenlebens. Die Möglichkeit, mitzureden und mitzubestimmen, zeigt, dass sie und ihre Belange ernst genommen werden“, betonte Seiler. Auch Monika Kabs (CDU), Dezernentin für Familie, Jugend, Senioren und Soziales, zeigte sich dankbar. Sie betonte mit Blick auf die dafür geschaffene Stelle in der städtischen Jugendförderung: „Eine hauptamtliche Betreuung des Jugendstadtrates ist sehr wichtig, denn die jungen Speyerer haben Anerkennung und Wertschätzung verdient“.

Antrags- und Vortragsrecht im Stadtrat

Der Jugendstadtrat verfügt über eine eigene Satzung und hat ein Antrags- sowie Vortragsrecht gegenüber dem Stadtrat. Er entsendet beratende Mitglieder in acht Ausschüsse des Stadtrats und ist in unterschiedliche Arbeitsgruppen und runde Tische auf städtischer Ebene eingebunden.

In der neuen zweijährigen Wahlperiode will sich der Jugendstadtrat für eine jugendfreundliche Stadt einsetzen und die Interessen der Speyerer Jugendlichen gegenüber Verwaltung und Politik vertreten, wurde in der ersten Sitzung deutlich. Im Jugendstadtrat wird unter anderem besprochen, was in Speyer für Kinder und Jugendliche gut läuft, was besser sein könnte und was getan werden sollte.

Vorsitzende benennt „Baustellen“

Karina Wicke dankte für das Vertrauen und nannte als wichtiges Ziel den Einsatz für die Umwelt und den Klimaschutz. Außerdem seien andere „Baustellen“ in der Stadt anzugehen, wie Mobilität, Freizeit- und Kulturangebot, betonte die 16-Jährige. Viele Jugendliche forderten mehr Fahrradwege in der Stadt und mehr Busverbindungen gerade im Schülerverkehr, der teilweise zu viel Zeit koste. Das kulturelle Angebot in Speyer für die jungen Bürger sei ausbaufähig. Daran könne auch der Jugendstadtrat mitarbeiten: Er wolle mehr Veranstaltungen organisieren, um sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen.